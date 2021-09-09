​Зе Луиш отреагировал за свою отзаявку

В условиях действующего лимита на легионеров «Локомотиву» пришлось исключить из заявки на сезон травмированного Зе Луиша. Футболист поделился своими мыслями на этот счёт посредством «сториз» на страничке в «Инстаграме».

«Футболист просто хочет играть в футбол. Сейчас у меня забрали это право, но я пообещал себе, что вернусь сильнее, чем когда-либо, чтобы заниматься любимым делом. Неважно, где», - написал Зе Луиш.

«Локомотив» после шести туров располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. 11 сентября команда Марко Николича проведёт домашний матч против «Крыльев Советов».