РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы». Причиной послужила жалоба на клуб экс-защитника Соломона Кверквелии, который потребовал выплаты премии за достижение спортивных результатов в сезоне-2019/20.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Кверквелия хотел получить от «Локомотива» 50 миллионов рублей, но получит только 2,5 миллиона. После этого запрет на регистрацию футболистов с московского клуба будет снят.

Напомним, что Кверквелия был игроком «Локомотива» с 2017 по 2021 год. Сейчас он находится без клуба.