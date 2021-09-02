Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов ближайший сезон проведёт в «Химках» на правах аренды, передаёт пресс-служба самарского клуба.

Напомним, что Карпов является воспитанником «Зенита», однако за основную команду так и не сыграл. В 2019 году он перешёл в «Крылья Советов» за 200 тысяч евро. За это время он сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. В нынешнем сезоне на поле не появлялся.

После стартовых шести туров «Химки» находятся на 12-м месте, имея в своём активе шесть очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с московским «Спартаком».