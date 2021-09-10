Титов: «Смолов - главная звезда РПЛ после ухода Влашича»

Бывший полузащитника «Спартака» Егор Титов высказался по поводу нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

Он отметил, что Смолов наконец-то раскрылся и теперь, после ухода Влашича, именно Фёдор является главной звездой чемпионата России. Титов выразил надежду, что этот год может стать годом нападающего, если тот не сбавит обороты, пишет Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Смолова шесть матчей в РПЛ, в которых он забил шесть голов. Также на его счету гол и две результативные передачи в сентябрьских матчах сборной России в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.