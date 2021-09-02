Марадишвили: «Для меня было честью биться за великий клуб ЦСКА»

Константин Марадишвили прокомментировал свой переход в московский «Локомотив» из другого столичного клуба – ЦСКА.

Полузащитник признался, что для него возможность делить раздевалку с Игорем Акинфеевым, Аланом Дзагоевым, Марио Фернандесом и прочими звёздами «армейцев» была поводом для гордости.

Марадишвили поблагодарил всех тренеров, которые способствовали его прогрессу, а также персонал ЦСКА: «Спасибо, что разглядели во мне потенциал и дали шанс проявить себя на профессионалом уровне».

«Для меня всегда было честью биться за великий клуб ЦСКА. Я буду сильно скучать по вам всем», - отметил Марадишвили у себя в инстаграм-профиле.