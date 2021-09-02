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Марадишвили: «Для меня было честью биться за великий клуб ЦСКА»

02 Сентября 2021 • 22:18 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
1.80 3.75 4.40
11.09 14:00

Константин Марадишвили прокомментировал свой переход в московский «Локомотив» из другого столичного клуба – ЦСКА.

Полузащитник признался, что для него возможность делить раздевалку с Игорем Акинфеевым, Аланом Дзагоевым, Марио Фернандесом и прочими звёздами «армейцев» была поводом для гордости.

Марадишвили поблагодарил всех тренеров, которые способствовали его прогрессу, а также персонал ЦСКА: «Спасибо, что разглядели во мне потенциал и дали шанс проявить себя на профессионалом уровне».

«Для меня всегда было честью биться за великий клуб ЦСКА. Я буду сильно скучать по вам всем», - отметил Марадишвили у себя в инстаграм-профиле.

 

 

 

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kalibr
02 Сентября 2021 в 22:48
Спасибо Костику, реально нравился своей самоотдачей!
Что стало с Нашим клубом?! Отпускаем сопернику двух классных и перспективных (Тики и Костю)... Как понимаю, если слухи правды, то обратной поступью к Нам Антошка перейдёт.
p.s. Вроде можно порадоваться, в какой-то степени (прим.авт. - если Миранчук всё ж перейдёт), а с другой - ведь потеряли двух универсалов!
Честно, я расстроен, что от Нас ушли эти двое ( Никакой Миранчук их двоих не стоит!
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