Марадишвили: «Для меня было честью биться за великий клуб ЦСКА»

Константин Марадишвили прокомментировал свой переход в московский «Локомотив» из другого столичного клуба – ЦСКА.
Полузащитник признался, что для него возможность делить раздевалку с Игорем Акинфеевым, Аланом Дзагоевым, Марио Фернандесом и прочими звёздами «армейцев» была поводом для гордости.
Марадишвили поблагодарил всех тренеров, которые способствовали его прогрессу, а также персонал ЦСКА: «Спасибо, что разглядели во мне потенциал и дали шанс проявить себя на профессионалом уровне».
«Для меня всегда было честью биться за великий клуб ЦСКА. Я буду сильно скучать по вам всем», - отметил Марадишвили у себя в инстаграм-профиле.
Что стало с Нашим клубом?! Отпускаем сопернику двух классных и перспективных (Тики и Костю)... Как понимаю, если слухи правды, то обратной поступью к Нам Антошка перейдёт.
p.s. Вроде можно порадоваться, в какой-то степени (прим.авт. - если Миранчук всё ж перейдёт), а с другой - ведь потеряли двух универсалов!
Честно, я расстроен, что от Нас ушли эти двое ( Никакой Миранчук их двоих не стоит!