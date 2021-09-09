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Премьер-лига

Нападающий «Локомотива» Камано вылетел из Гвинеи

09 Сентября 2021 • 10:47 Комментировать
Локомотив Москва
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Крылья Советов
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11.09 14:00

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано сумел вылететь из Гвинеи, передаёт пресс-служба московского клуба. В настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле.

Напомним, что в Гвинее произошел государственный поворот, из-за которого закрыли границы страны. Ранее нападающего «Локомотива» вызвали в сборную на матч с Марокко, который был перенесён из-за ситуации в стране.

Камано стал игроком «Локомотива» в 2020 году, перейдя из «Бордо» за 6,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в РПЛ, в которых он результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Франсуа Камано
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