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Премьер-лига

Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Крылья Советов»

11 Сентября 2021 • 13:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
1.80 3.80 4.30
Через 0 ч. 5 мин.

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка седьмого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

«Прогноз: 2:1. Команда Николича неплохо стартовала и дома должна побеждать «Крылья». Думаю, что Фёдор Смолов вновь забьет», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 11 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по местному времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Локо» занимает четвертое место в РПЛ, а самарцы идут 11-ми.

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Евро-Футбол.Ру,
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