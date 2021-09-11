Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Крылья Советов»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка седьмого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

«Прогноз: 2:1. Команда Николича неплохо стартовала и дома должна побеждать «Крылья». Думаю, что Фёдор Смолов вновь забьет», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 11 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по местному времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Локо» занимает четвертое место в РПЛ, а самарцы идут 11-ми.