Кто станет чемпионом России в сезоне - 2021/2022?

Перед паузой, связанной с проведением отборочных матчей к ЧМ-2022, в РПЛ успели провести 6 туров. В сезоне-2021/22 действующий чемпион России «Зенит» – главный фаворит, но есть целый ряд клубов, которые могут претендовать на чемпионство, если питерцы будут не так убедительны, как в прошлых триумфальных сезонах. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» оценило перспективы команд, которые могут замахнуться на золото РПЛ.

*В скобках дана вероятность победы команды в сезоне-2021/22.

«Рубин» (3%)

У Слуцкого неожиданно появилась проблема на последнем рубеже – Юрий Дюпин вроде бы и выручает часто, но ногами он играет плохо. После вылета от «Ракува» в Лиге конференций у казанского клуба дела идут не лучшим образом. Во многом игровые проблемы связаны с травмами Деспотовича и Кварацхелии. Когда ключевых игроков нет на поле, тогда «Рубин» играет не так эффективно. Хакшабанович – интересный игрок, но от него пользы меньше, чем от Хвичи.

«Рубину» трудно даётся игра в финальной трети поля, поэтому моменты создаются лишь на стандартах и после дальних ударов. Хорошо, что казанцы моментально среагировали на уход Макарова и подписали датчанина Андерса Дрейера. Конечно, «Рубин» не стоит списывать со счетов. Слуцкий уже показывал, что может выжать из этой команды.

«Спартак» (5%)

Руй Витория на грани увольнения. Португалец пытается спасти положение, но переход на игру в три центральных защитника только усугубил ситуацию. «Красно-белые» создают моменты, но хромает реализация. Витория не слабый специалист, просто «Спартак» – не его команда. Это у португальца должны быть вопросы к руководству, которое никем не усилилось перед Лигой чемпионов, что обернулось вылетом от «Бенфики». Лишь после провального старта сезона Витории привезли сомнительное усиление. «Спартаку» требуется ротация на тренерском мостике. Команда провалила старт, но 7-очковое отставание от лидера – ещё не приговор.

ЦСКА (5%)

Хаотичные трансферы не сделали армейцев сильнее в межсезонье. Но всё же есть и положительные моменты – Березуцкий объединил футболистов вокруг себя и атмосфера в коллективе лучше, чем при Оличе. Зайнутдинов и Заболотный начали выходить на поле и помогать партнёрам, а вот Гайч ушёл в аренду в «Уэску». В матчах с «Уфой» и «Локомотивом» Березуцкий показал, что может быть гибким тренером – вносил корректировки по ходу встречи, из-за чего ЦСКА смотрелся агрессивнее во вторых таймах. «Красно-синие» в этом сезоне будут бороться за еврокубки, но на чемпионство рассчитывать трудно.

«Краснодар» (7%)

Прошлогодний дебют в Лиге чемпионов и последующий провал в РПЛ в очередной раз доказали, что «быкам» ещё рано считаться топ-клубом России. Но если посмотреть на недавнюю игру с «Рубином», и то, как Ионов, Кабелла, Кордоба, Крыховяк и Классон возили оппонентов по полю, вскрывая их оборону передачами в одно касание, на игру такой команды хочется смотреть с наслаждением. Особенно нравится Джон Кордоба, который в межсезонье перебрался из «Герты». Редко в РПЛ нападающие начинают карьеру так удачно. Сейчас он лидирует в лиге по системе «гол+пас». «Быкам» нужно решить проблемы в обороне, лишившие их очков в матчах, которые должны были завершиться победой.

«Локомотив» (10%)

В начале межсезонья железнодорожников сопровождал негативный новостной фон. Появилась информация, что «Локо» собрался распродать почти всех лидеров. Постепенно Рангник начал понимать, что в Россию заманить перспективных футболистов намного сложнее, чем в «РБ Лейпциг». Однако чем ближе было до закрытия трансферного окна, тем больше удивлял «Локомотив», подписав сразу ряд игроков: Тикнизян (ЦСКА, 4 млн евро), Алексис Бека-Бека («Кан», 6), Максим Ненахов («Ахмат», 2), Джирано Керк («Утрехт», 6), Тин Едвай («Байер», 4), Константин Марадишвили (ЦСКА, 7) и Фаустино Анджорин («Челси», аренда с правом выкупа за 20 млн). Без учета арендованного Анджорина «Локо» потратил 29 млн евро – больше всех в РПЛ.

Рангник создает команду, которая будет бороться за зону Лиги чемпионов. Жаль, что отпустили 19-летнего Мухина в ЦСКА практически бесплатно, при этом отдали армейцам 7 млн за Марадишвили. «Локомотив» – одна из двух команд РПЛ, которая не проигрывала в первых шести турах. Рангник и Николич знают, что делают. Есть все основания считать, что «красно-зелёные» будут прибавлять по ходу сезона.

«Динамо» (10%)

Сандро Шварц пропагандирует симпатичный футбол, в котором молодые воспитанники находятся на главных ролях. «Динамо» забило 10 голов (3-е место), но по ожидаемым голам «бело-голубые» – лучшие в РПЛ. Шварц располагает техничным составом. Себастьян Шиманьский и Даниил Фомин задают тон атакам. Константин Тюкавин находит возможности для нанесения удара и не забывает выводить партнёров на опасные позиции. Ещё один ключевой игрок «Динамо» – Арсен Захарян, дебютировавший за сборную России.

По интенсивности прессинга «Динамо» занимает третье место в РПЛ (PPDA – 9,58). Но «бело-голубые» не отбирают мяч сломя голову, а делают это хитро. Игроки «Динамо» стараются спровоцировать соперников отдать мяч голкиперу, который выбьет мяч в борьбу. Фабиан Бальбуэна и Иван Ордец эффективны в верховой борьбе, поэтому в случае выноса от чужих ворот сразу же возвращают мяч партнёрам. Тактически «бело-голубые» подготовлены хорошо, но часто у игроков случаются индивидуальные ошибки.

«Зенит» (60%)

«Сине-бело-голубые» ушли на паузу в статусе лидера. В ближайших матчах питерцам не помогут Барриос, Клаудиньо и Малком, которые задержатся в своих сборных и наверняка пропустят матч ЛЧ с «Челси». В этом сезоне Семак играет по привычной схеме 4-4-2. Немного настораживает селекционная работа «Зенита» – кроме Клаудиньо питерцы усилились лишь Крицюком и Чистяковым. Впрочем, состав у чемпионов России всё равно самый мощный и прервать гегемонию «Зенита» конкурентам будет сложно.

Владислав АВРАМЕНКО