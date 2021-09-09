​«Локомотив» просит у РЖД дополнительный бюджет

Боссы московского «Локомотива» обратились в РЖД, желая получить дополнительный бюджет для клуба на этот год. Речь идёт о 3 миллиардах рублей (примерно о 35 миллионах евро). Информацию сообщает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!». По его данным, вопрос увеличения бюджета для клуба будет рассмотрен на ближайшем заседании совета директоров РЖД.

После шести туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 12 очками в своём активе. В субботу, 11 сентября, команда Марко Николича на своём поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов».