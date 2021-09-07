Антон Миранчук рискует пропустуть до шести месяцев

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук по причине травмы в текущем календарном году может больше не сыграть.

По итогам состоявшегося в Германии медобследования подтвердились худшие опасения – у Антона Миранчука диагностирован частичный разрыв сухожилия. По причине отсутствия необходимого лечения пошёл воспалительный процесс, сообщает «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, пока ещё доктора, ведущие дела Миранчука, не пришли к мнению, какая стратегия лечения будет выбрана – хирургическое вмешательство или консервативное лечение. Если игроку «железнодорожников» придётся лечь под нож хирурга, он может пропустить вплоть до шести месяцев.

В нынешнем сезоне Антон Миранчук провёл 4 игры за «Локомотив» в РПЛ, отдав один голевой пас.