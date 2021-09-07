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Премьер-лига

Антон Миранчук рискует пропустуть до шести месяцев

07 Сентября 2021 • 14:50 Комментировать
Локомотив Москва
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Крылья Советов
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11.09 14:00

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук по причине травмы в текущем календарном году может больше не сыграть.

По итогам состоявшегося в Германии медобследования подтвердились худшие опасения – у Антона Миранчука диагностирован частичный разрыв сухожилия. По причине отсутствия необходимого лечения пошёл воспалительный процесс, сообщает «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, пока ещё доктора, ведущие дела Миранчука, не пришли к мнению, какая стратегия лечения будет выбрана – хирургическое вмешательство или консервативное лечение. Если игроку «железнодорожников» придётся лечь под нож хирурга, он может пропустить вплоть до шести месяцев.

В нынешнем сезоне Антон Миранчук провёл 4 игры за «Локомотив» в РПЛ, отдав один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук
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