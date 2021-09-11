Путин прав: Лимит нужен, и более жёсткий

В пятницу президент России Владимир Путин поддержал идею сохранения лимита в нашем футболе. Многие раскритиковали главу государства. Однако сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что разумное зерно в словах Путина есть.

Оставим сразу в стороне довод про Олимпиаду. В футболе она не важна, и зря Владимиру Путину посоветовали её использовать в обоснование своей мысли. Однако эта ошибка не должна влиять на другую часть его мысли. Российскому футболу нужен лимит, и его стоит только ужесточить.

Сколько у нас частных клубов? Пожалуй, только «Краснодар». У всех остальных так или иначе есть государственное финансирование. Где-то это напрямую из бюджета, где-то окольными путями через компании, в той или иной мере контролируемые государством. Даже «Лукойл» – это не в полной мере частная организация, так что и болельщикам «Спартака» надо снять розовые очки.

И дело тут даже не в том, что государственные деньги не надо тратить на зарубежье. Одна из задач государства – это создавать рабочие места и развивать спорт. У нас в стране довольно много детско-футбольных школ, но выхлопа мало. До больших клубов дорастают единицы, где они вынуждены конкурировать с иностранцами, зачастую довольно посредственными по меркам мирового футбола.

Низкий уровень наших футбольных академий доказывает тот факт, что даже те молодые ребята, которые уезжают в Чехию или на Кипр, не добиваются какого-то прогресса.

В настоящее время просто нет стимула развивать молодёжь. Это долгое и трудоёмкое занятие, которое не гарантирует успеха. Намного проще купить бразильца, чеха, исландца или даже узбека. Если же игрока не получится раскрутить, всегда можно будет взять денег у государства на следующий сезон, отпустив старых легионеров и заплатив за новых.

Российский футбол надо снимать с иглы государственных денег – это понимают все. К сожалению, наши болельщики не могут себе позволить покупать трансляции и мерч, чтобы окупать бюджеты клубов. Наш путь – это растить футболистов и продавать их. Однако для этого надо, чтобы они соответствовали высокому уровню. Если клубы лишатся возможности приглашать иностранцев, им придётся вкладывать деньги в футбольные школы, чтобы оттуда выходили исполнители высокого уровня.

Те деньжищи, которые тратятся на всяких Хаксабановичей, Бека-Бека и Клаудиньо, можно вложить в манежи, в детских тренеров. Да, это будет долгий путь. Хотел сказать, что будут неудачи в еврокубках, но к этому мы уже и так привыкли.

Когда же клубы создадут детско-юношескую базу, можно будет убрать государственное финансирование, а потом и снимать лимит. При сильных академиях и школах каждый клуб будет тщательнее подходить к покупке иностранцев, потому что им всё так же надо будет быть на голову выше отечественных исполнителей. От этого наши ребята только лучше станут.

Кстати, футбольный турнир Олимпиады в этом смысле действительно станет лакмусовой бумажкой. Туда же пробиваются сборные за счёт успехов молодёжных команд. Когда наши юные ребята смогут конкурировать на контрасте, тогда мы и увидим результат работы всех школ и академий.

Роман Константинов