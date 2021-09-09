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Премьер-лига

​В Москве не увеличат пропускную способность стадионов – решение Роспотребнадзора

09 Сентября 2021 • 15:14 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
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11.09 14:00

Пропускная способность стадионов в Москве в ближайшее время останется неизменной – футбольные матчи смогут посещать 3 тысячи зрителей. Пресс-служба «Локомотива» сообщила в «Твиттере» о получении соответствующего уведомления от Роспотребнадзора в преддверии домашнего матча против «Крыльев Советов».

В то же время СМИ сообщают о том, что аналогичное уведомление получил «Спартак», которому 11 сентября тоже предстоит проводить домашний матч Премьер-лиги – против «Химок».

Ограничения пропускной способности стадионов в Москве связаны с текущей эпидемиологической обстановкой.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Aleksanderr07
09 Сентября 2021 в 16:31
Долбоёбы бл... Ебанулись уже со своим барановирусом. Бараны тупорылые.
Дания, Швеция уже не придерживаются этого долбоебизма... и живут замечательно...
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