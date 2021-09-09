​В Москве не увеличат пропускную способность стадионов – решение Роспотребнадзора

Пропускная способность стадионов в Москве в ближайшее время останется неизменной – футбольные матчи смогут посещать 3 тысячи зрителей. Пресс-служба «Локомотива» сообщила в «Твиттере» о получении соответствующего уведомления от Роспотребнадзора в преддверии домашнего матча против «Крыльев Советов».

В то же время СМИ сообщают о том, что аналогичное уведомление получил «Спартак», которому 11 сентября тоже предстоит проводить домашний матч Премьер-лиги – против «Химок».

Ограничения пропускной способности стадионов в Москве связаны с текущей эпидемиологической обстановкой.