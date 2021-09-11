Николич: «Рад за Камано»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о выступлении Франсуа Камано в игре с «Крыльями Советов» (2:0), в которой ему удалось отличиться дублем.

«Очень рад Камано. Этот парень в отличной форме. Благодарен ему», - заявил во время послематчевого интервью Марко Николич.

Тренер «железнодорожников» подчеркнул, что футболист по прилёту в Москву провёл всего одну тренировку, после чего вышел и забил дважды.

Благодаря стараниям Франсуа Камано «красно-зелёные» продлили свою беспроигрышную серию и набрали уже 15 очков в семи турах Тинькофф РПЛ.