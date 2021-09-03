Почему из России бегут топовые легионеры

Перед закрытием европейского трансферного окна Россию покинули сразу трое топовых легионеров: Никола Влашич, Алекс Крал и Матиас Норманн. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о причинах.

Российский чемпионат продолжает терять высококлассных исполнителей. Никола Влашич, Алекс Крал и Матиас Норманн почти синхронно сменили российскую Премьер-лигу на английскую. Причём полузащитники ЦСКА и «Спартака» теперь будут партнёрами в «Вест Хэме». Относиться к этому можно по-разному, но факт остаётся фактом. Россию покинули три классных исполнителя. Хорват и чех ездили на последний Евро, да и норвежец там оказался бы, да его сборная просто не пробилась на континентальное первенство.

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Конечно, для нашей Премьер-лиги это потери. Когда-то в России была россыпь высококлассных легионеров, причём настоящих звёзд даже по мировым меркам. Сейчас же каждый исполнитель хорошего уровня в нашей стране на вес золота. При этом, как ни крути, всем хочется смотреть на игру сильных футболистов.

Почему Влашич, Крал и Норманн предпочли английские клубы российским – понятно. Футбол на Туманном Альбионе более высокого уровня, а любой профессионал хочет развиваться. Тем более что и Влашич, и Крал, и Норманн ещё сравнительно молоды. Они могут продолжать прогрессировать, чтобы через пару лет оказаться в клубе более высокого уровня. Раньше российские клубы могли удерживать талантливых футболистов высокими зарплатами, однако кризис лишил такой возможности. Сейчас в Европе даже в средних клубах платят примерно такие же деньги.

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Влашич, Крал и Норманн чётко давали понять, что хотят в Европу, хотят туда. Хорват всем своим видом показывал, что больше не намерен оставаться в России. Тот же Норманн также ранее интересовал и московские клубы, и «Зенит». Однако сам норвежец не спешил менять один российский клуб на другой.

Тем не менее в этом движении не стоит искать только отрицательные стороны. В последние годы российские клубы вынужденно начинают вставать на нормальные рельсы футбольного бизнеса. За последние пару лет из российской Премьер-лиги футболисты стали уезжать в Серию А, английскую Премьер-лигу, и это здорово. Это правильный подход для чемпионатов, где нет больших денег: купил или воспитал и продал за большие средства.

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Элдор Шомуродов уже сделал российскому чемпионату неплохую рекламу, теперь ждём того же от «английского» десанта. Успешное выступление выходцев из Премьер-лиги повысит внимание иностранных скаутов к нашей Премьер-лиге, что будет конвертироваться в новые трансферы, в новые заработки для наших коллективов. Российским клубам надо ставить такую деятельность на поток, а это возможно только при условии, что футболисты будут показывать свой класс на новом уровне.

Откровенно говоря, печалит пока в этом процессе одно. Вот ЦСКА и «Спартак» продали за большие деньги своих полузащитников. Логично было бы взять на их места новых и молодых, чтобы теперь заняться их доводкой. Однако этого не случилось – оба клуба просто положили деньги в копилку. Возможно, потом потратят, зимой купят кого-то, но время уже потеряют. При этом без постоянного движения футболистов, приглашения новых взамен старых раскрутить модель клуба-продавца невозможно. Либо хочется верить, что просто теперь места Влашича, Крала и того же Норманн займут молодые амбициозные россияне, которые будут не хуже. Однако при лимите продавать россиян – это слишком невыгодное дело, но это уже другая история.

Андрей Центров