Осинькин: «До гола у соперника объективно равная была игра на три результата»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Оценивать всегда надо все 90 минут, и когда игра разбивается на какие-то блоки, когда где-то получается, а где-то не получается, выходит на первый план мастерство. Я бы не сказал, что так уж совсем 20-25 минут… я бы сказал, что до гола мы играли достаточно хорошо. Наверное, прямо в эпизоде перед голом мы немножечко потеряли концентрацию, потому что пропустили гол, это вот именно исходя из тех ситуаций, к которым мы больше всего всю неделю готовились. Мы готовились именно к таким возможным перехватам, что соперник умеет именно так быстро переходить в атаку. Пропустили именно такой гол. До гола, считаю, что мы играли хорошо. Конечно, до гола у соперника тоже были моменты, как и у нас. Объективно равная была игра на три результата. После пропущенного гола мы немножечко раскрылись, и соперник чуть больше, чем надо создал моментов.