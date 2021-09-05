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Премьер-лига

После 9 лет в России Джорджевич подписал контракт с датским клубом

05 Сентября 2021 • 21:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
1.80 3.75 4.40
11.09 14:00

После девяти сезонов в российской Премьер-лиге Лука Джорджевич перебрался в зарубежный чемпионат. 5 сентября черногорец подписал контракт с клубом «Вайле» из Дании. В РПЛ 27-летний футболист играл в «Зените» и «Локомотиве», куда в 2019 году перешел за 2 млн евро. Чаще всего Джорджевич выходил на поле в тульском «Арсенале», где дважды находился на правах аренды. Также в его карьеры были «командировки» в «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину».

Всего за карьеру Джорджевич забил 20 голов в 90 матчах в чемпионате и Кубке России. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.

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