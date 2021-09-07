Футбольный агент из Гвинеи Сега Диалло рассказал, когда Франсуа Камано может прибыть в расположение «Локомотива».

В стране произошел вооруженный переворот. Сейчас ситуация лучше, чем была пару дней назад. Футболисты сборной Гвинеи в отеле, они находятся под охраной. Ожидается, что уже завтра откроются воздушные границы для коммерческих рейсов, и футболисты покинут Конакри (столицу Гвинеи). Кстати, Наби Кейта мог покинуть страну на частном самолете, но он остается вместе с партнерами и, как и все, ждет возобновления воздушного сообщения.

При этом марокканцы, с которыми должна была играть Гвинея, сумели выбраться из Гвинеи, несмотря на то, что границы были уже закрыты.

Сергей Румянцев