Московский «Локомотив» и «Манчестер Сити» намерены подписать 18-летнего полузащитника «Хайдука» Стипе Биука.

Сообщается, что оба клуба уже делали официальное предложение, но получили отказ. По информации местного издания Sportske Novosti, «железнодорожники» предлагали десять миллионов евро, а «горожане» готовы были заплатить 12,5 миллионов. При этом, эксперты портала Transfermarkt оценивают переход игрока лишь в четыре миллиона.

Добавим, что Биука уже успел провести один сезон на взрослом уровне. В минувшем розыгрыше высшей лиги Хорватии футболист записал на свой актив три гола и три результативных передачи в 12 матчах.