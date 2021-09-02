По информации сетевого издания «Евро-Футбол.ру», бывший нападающий питерского «Зенита», московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» Лука Джорджевич может остаться в российской Премьер-лиге.

К нему есть интерес со стороны «Крыльев Советов», которые до конца трансферного окна могут продать Ивана Сергеева, а также «Нижнего Новгорода». Главный тренер нижегородцев Александр Кержаков успел поиграть с Лукой в «Зените» и прекрасно знает его игровые качества.

Ранее агент футболиста сообщал, что у Джорджевича есть два предложения от клубов из России. Напомним, что у черногорского форварда в начале лета истек срок действия контракта с «канонирами».