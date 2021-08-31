Анджорин проходит медосмотр перед переходом в «Локомотив»

Полузащитник «Челси» Фаустино Анджорин в ближайшее время станет игроком «Локомотива», передаёт журналист Дэвид Орнштейн. По данным источника, англичанин проходит медосмотр перед переходом в московский клуб.

Сообщается, что Анджорин перейдёт в «Локомотив» на правах аренды до января с правом выкупа за почти 20 миллионов евро. У лондонского клуба будет право обратного выкупа полузащитника за 40 миллионов евро.

Напомним, что 19-летний Анджорин является воспитанником «Челси». В составе основной команды он сыграл пять матчей, результативными действиями не отмечался. Его контракт с «синими» действует до 2025 года.