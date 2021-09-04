Московский «Локомотив» у себя в социальных сетях представил новичков команды.

Клуб опубликовал видео, в котором приняли участие Фаустино Анджорин и Гирано Кёрк. «Добро пожаловать в «Локомотив» Москва», - подписала пост пресс-служба «железнодорожников» Стоит отметить, что Анджорин взял себе десятый игровой номер, а Кёрк будет выступать под «семеркой».

Добавим, что дебютировать за новую команду футболисты смогут 11 сентября в поединке против «Крыльяв Советов» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. После шести сыгранных матчей москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 2 пункта.

View this post on Instagram

A post shared by Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)