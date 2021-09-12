​Федун провёл встречу с владельцами абонементов в ложи

Леонид Федун после субботнего матча «Спартака» с «Химками» ещё долго оставался на «Открытие Арене». Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, рассказал, что Федун встречался с владельцами абонементов в ложи. В разговоре, продлившемся больше часа, были затронуты разные вопросы, в том числе и спортивные. В будущем владелец «Спартака» планирует регулярно встречаться с представителями этой группы, а также с представителями других групп фанатов.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Химки» со счётом 3:1 благодаря голам Айртона, Куинси Промеса и Эсекеля Понсе.