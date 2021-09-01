Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 142 Комментарии
Премьер-лига

Мирзов может покинуть «Спартак» до закрытия трансферного окна слухи

01 Сентября 2021 • 18:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
11.09 19:00

Полузащитником Резиуан Мирзов может покинуть «Спартак» до закрытия трансферного окна, передаёт «РБ Спорт». Сообщается, что в клубе готовы расстаться с футболистом.

Напомним, что Мирзов стал игроком «Спартака» в 2019 году, перейдя из «Ростова» за четыре миллиона евро. В составе московского клуба он сыграл 33 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «красно-белыми» действует до 2022 года.

Прошлый сезон полузащитник играл за «Химки» на правах аренды. В России он также известен по выступлениям за московский «Торпедо», тульский «Арсенал», ФК Тосно, ФК Рязань и «Ахмат».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Резиуан Мирзов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
20:03 · Россия. Премьер-лига
Пьянич может продолжить карьеру в чемпионате России слухи
19:44 · Россия. Премьер-лига
Селихов вернулся к тренировкам в общей группе
18:54 · Россия. Премьер-лига
Мирзов может покинуть «Спартак» до закрытия трансферного окна слухи
18:13 · Россия. Премьер-лига
Класнич - о Влашиче: «Хороший игрок должен играть в сильной лиге» эксклюзив
17:56 · Россия. Премьер-лига
Хамес ещё может стать игроком «Зенита» 1 слухи
17:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова: «Дмитрия решили поберечь перед матчами в Лиге чемпионов»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Украинский форвард «Сент-Трюйдена» охарактеризовал новичка «Спартака» Кофрие эксклюзив
12:45 · Россия. Премьер-лига
Агент: Джорджевич интересен двум клубам РПЛ слухи
12:43 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о переходе голландца Керка 1 официально
12:26 · Россия. Премьер-лига
Онугха стал игроком «Рубина» официально
12:21 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Нам нужен лимит в формате «6+5» 1
11:42 · Россия. Премьер-лига
Бистрович остаётся в ЦСКА
11:23 · Россия. Премьер-лига
Смолов признан лучшим игроков РПЛ в июле и августе
11:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» исключит Зе Луиша из заявки
Все новости
Рекомендуем
 