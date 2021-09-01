Полузащитником Резиуан Мирзов может покинуть «Спартак» до закрытия трансферного окна, передаёт «РБ Спорт». Сообщается, что в клубе готовы расстаться с футболистом.

Напомним, что Мирзов стал игроком «Спартака» в 2019 году, перейдя из «Ростова» за четыре миллиона евро. В составе московского клуба он сыграл 33 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «красно-белыми» действует до 2022 года.

Прошлый сезон полузащитник играл за «Химки» на правах аренды. В России он также известен по выступлениям за московский «Торпедо», тульский «Арсенал», ФК Тосно, ФК Рязань и «Ахмат».