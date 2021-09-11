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​Терюшков считает, что судьи лишили «Химки» чистого гола в ворота «Спартака»

11 Сентября 2021 • 22:18 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

«Спартак» обыграл «Химки» с результатом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата России. После игры комментарий дал Роман Терюшков, занимающий должность министра спорта Московской области. Он заявил, что «Химки» в прошедшем поединке забили чистый гол, и тот факт, что его не засчитали, надломил футболистов команды.

«Я не понимаю, как именно работает VAR. Нам не засчитали стопроцентный гол, но никто не вмешался в это. Неприятно проигрывать, когда происходят такие эпизоды», - слова Терюшкова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч «Химки» проведут в субботу, 18 сентября. Соперником команды Игоря Черевченко будет «Уфа».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Роман Терюшков
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