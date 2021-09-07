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Премьер-лига

​Можно ли верить Федуну: Витории стоит бронировать билеты в Португалию?

07 Сентября 2021 • 19:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
11.09 19:00

В апреле «Спартак» будет отмечать 100 лет с момента своего основания. Разумеется, в клубе очень хотят к столь особенной дате добиться чего-то существенного в плане результата команды. Тем не менее, «красно-белые» плохо начали сезон и после шести туров занимают только десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В «Спартаке» заявили о том, что Руй Витория пользуется полной поддержкой со стороны Леонида Федуна. Тренер и владелец даже успели обсудить пути выхода из кризиса. Но означает ли это, что Витория в ближайшее время не будет уволен? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отправляется в прошлое и находит ответ на этот вопрос.

Станислав Черчесов

После паузы в чемпионате России-2008, связанной с чемпионатом Европы, «Спартак» под руководством Станислава Черчесова провалил два матча подряд. Сначала «красно-белые» проиграли «Тереку» в Грозном со счётом 1:3, а затем были разгромлены в принципиальном дерби против ЦСКА – 1:5. Несмотря на ряд неудач, Леонид Федун публично поддержал тренера. Владелец «Спартака» заявил, что Станислав Черчесов «будет строить новую команду». Прошло три недели, и Черчесов был уволен после поражения от киевского «Динамо» в Лиге чемпионов с результатом 1:4.

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Валерий Карпин

В сезоне 2011/2012 футбольная Россия переходила с системы «весна-осень» на систему «осень-весна», поэтому сезон продлился больше года. При этом уже после стартового отрезка стало понятно, что бороться за чемпионство «Спартак» не будет. «Красно-белые» шли на последнем месте, и после пяти туров чемпионата, в апреле 2011 года, Валерий Карпин подал в отставку. Руководство «Спартака» во главе с Леонидом Федуном отложило отставку тренера, но при этом принялось подыскивать нового специалиста. «Красно-белые» в итоге завершили сезон на втором месте, и в мае 2012 года Федун сказал, что клуб приостановил поиски нового наставника для команды. Тем не менее, Валерий Карпин тем летом покинул тренерское кресло в «Спартаке», чтобы чуть позже вернуться.

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Унаи Эмери

Под руководством Унаи Эмери «Спартак» начал чемпионат России сезона 2012/2013 с трёх подряд побед, но дальше последовал отрезок с одной лишь победой в пяти матчах РПЛ. Леонид Федун в сентябре 2012 года заявил, что положительная динамика есть, и что Эмери нужно просто дать время. 20 ноября того года «Спартак» проиграл дома «Барселоне» в Лиге чемпионов со счётом 0:3. После игры Федун в интервью заявил, что у Эмери есть двухлетний контракт, и контракт этот испанец отработает до конца. Получилось немного иначе. Через 5 дней «Спартак» проиграл «Динамо» в дерби со счётом 1:5, и Эмери уволили.

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Дмитрий Аленичев

Сезон 2015/2016 под руководством Дмитрия Аленичева получился для «Спартака» неудачным. В чемпионате России команда заняла только пятое место, хотя не была обременена еврокубками, что могло стать неким козырем «красно-белых» на фоне конкурентов. Несмотря на неутешительный результат сезона, Леонид Федун в кои-то веки дал кому-то из тренеров второй шанс – Дмитрий Аленичев остался. Впрочем, в сезоне 2016/2017 Аленичев отработал у руля команды ровно три матча. После вылета «Спартака» из Лиги Европы в результате поражения кипрскому АЕКу из Ларнаки тренер ушёл в отставку.

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Массимо Каррера

Массимо Каррера стал настоящим волшебником, принеся «Спартаку» первое за 16 лет чемпионство. Следующий сезон – сезон 2017/2018 – получился для «красно-белых» уже не таким успешным, но клубные боссы поддержали Карреру даже с третьим итоговым местом в чемпионате. Сезон 2018/2019 начался для москвичей не лучшим образом. «Спартак» уступил ПАОКу в квалификации Лиги чемпионов и стал регулярно терять очки в РПЛ. Плюс начались проблемы внутри коллектива – Дениса Глушакова и Андрея Ещенко отстранили после «лайков» публикаций с критикой тренера… 11 октября Леонид Федун назвал слухи об отставке Массимо Карреры «ерундой». Через 10 дней «Спартак» проиграл дома тульскому «Арсеналу», и итальянец был уволен.  

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Олег Кононов

Вскоре после старта сезона 2019/2020 «Спартак» погряз в настоящий кризис. Поражения шли друг за другом, давление на Олега Кононова только усиливалось, и тренер с этим давлением, казалось, не справляется. Ходили слухи, что в средине сентября 2019 года Кононов подал в отставку, но Леонид Федун её не принял. Владелец «Спартака» назвали эти слухи «чушью» и сказал, что Кононов будет работать с командой как минимум до конца первой части сезона. Через две недели после этого заявления Федуна Кононов покинул «Спартак».

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Когда Леонид Федун уволит Руя Виторию?
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