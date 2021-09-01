Зобнин: Хотел, чтобы Крал остался

Вчера «Вест Хэм» официально представил Алекса Крала в качестве нового игрока команды. Лондонцы взяли чешского полузащитника в аренду у «Спартака» с обязательным правом выкупа.

На ютуб-канале московского клуба вышло видео, в котором футболисты команды прощаются с Кралом. Если же Александр Соболев отнесся к уходу чеха с юмором, то вот Роман Зобнин поделился переживаниями на этот счет. «Очень жаль, что мы расстаемся. Я тебе уже и писал, что хотелось бы, чтобы ты остался», - сказал Зобнин новоиспеченному игроку «Вест Хэма».

Также россиянин пожелал Кралу удачи в новых свершениях. Напомним, что полузащитник провел в «Спартаке» два года, став за это время одним из ключевых исполнителей.