Червиченко: «В нашей стране вводить потолок зарплат бессмысленно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможного введения потолка зарплат в чемпионате России.

Он заявил, что в России вводить потолок зарплат бессмысленно, так как клубы всегда найдут возможность дать игроку больше. Червиченко отметил, что больше всего на футболистов влияют деньги, которые они получают в молодом возрасте. Экс-президент «Спартака» подчеркнул, что введение потолка зарплат не решит данную проблему, и предложил обратить внимание на составление контракта, пишет Sport24.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал идею введения потолка зарплат в российской Премьер-лиге.