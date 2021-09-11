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Витория объяснил решение отдать Мирзова в аренду

11 Сентября 2021 • 22:04 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Химками» (3:1) ответил на вопрос об аренде Резиуана Мирзова.

- Можете рассказать про ситуацию Резиуана Мирзова, кто принял решение, что он уйдет в аренду? Действительно ли у него было повреждение перед уходом в «Химки»?

- Могу сказать, что это футбол. Сейчас у нас достаточное количество игроков в заявке. Всегда когда принимаешь такие решения, надо думать  том, что будет лучше для команды и игрока. Сейчас мы приняли такое решение, посчитав, что так будет лучше для всех.

- Во время паузы вы смогли пообщаться с главным акционером клуба. Как прошло общение, как у вас настроение после этой встречи? Обсудили ли трансферные вопросы?

- У нас нормальные рабочие отношения, да, трансферы мы тоже обсудили. Но о чем именно мы говорили, я вам не скажу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Резиуан Мирзов Руй Витория
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