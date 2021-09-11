​Черевченко прокомментировал ситуацию с Мирзовым

Резиуан Мирзов перед закрытием летнего трансферного окна отправился по знакомому маршруту - из «Спартака» в «Химки» на правах аренды. В субботу команды играли друг с другом, но Мирзов в заявку не попал. Появились предположения, что между клубами существует некая договорённость, противоречащая регламенту.

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после игры не хотел говорить о ситуации с Мирзовым, объяснив это «отсутствием желания». Затем наставник команды всё же высказался, отметив, что у игрока имеется микроповреждение.

«Так как Мирзов получал мало игровой практики в «Спартаке», ему тяжело влиться прямо сейчас. Выходить с микротравмой - большой риск, когда впереди несколько игр подряд», - слова Черевченко приводит sport24.