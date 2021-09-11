Червиченко: «Я бы не сказал, что победа «Спартака» прямо уверенная»

Бывшим президентом «Спартака» и «Химок» Андреем Червиченко была прокомментирована очная встреча этих двух команд в седьмом туре Тинькофф РПЛ, завершившаяся в пользу хозяев – 3:1.

«Я бы не сказал, что победа «Спартака» прямо уверенная. Просто немного успокоились после того, как забили первыми», – отметил Червиченко в беседе со Sport24. По мнению экс-президента «красно-белых», гости слишком слабо сыграли у своих ворот. Практически все мячи он считает следствием ошибок игроков «Химок».

Червиченко добавил, что пока ещё рано делать какие-либо выводы в отношении состояния «Спартак», так как сперва нужно дождаться итогов матчей с «Легией» и ЦСКА.