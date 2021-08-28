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Премьер-лига

Салихова: Отдать «Спартак» болельщикам? Покупайте

28 Августа 2021 • 09:14 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Химки
11.09 18:00

На днях «Спартак» потерпел очередное поражение в российской Премьер-лиге, уступив в домашних стенах «Сочи». Московский клуб выдает худший старт сезона в истории.

Лето складывается для «красно-белых» не лучшим образом – команда погрязла в постоянных скандалах. На данный момент с давлением вынужден справляться владелец «Спартака» Леонид Федун, против которого категорически настроены фанаты.

В интервью Sport24 ситуацию прокомментировала и супруга президента Зарема Салихова. Она ответила, возможен ли вариант с продажей клуба. «Когда Федун отдаст «Спартак» болельщикам? Покупайте. Никто из миллиардеров даже не соглашается», - сообщила Зарема.

Напомним, что годами ранее сам Федун говорил о возможности системе, согласно которой фанаты будут руководить московской командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
28 Августа 2021 в 09:29
это она вам одолжение делает , а по сути говорит --куда со свиным рылом в калашный ряд . очень глупая тетка ...
Genrih121
28 Августа 2021 в 09:23
Когда ж ты заткнешься ??? Скоро, каждый чих, комментировать будет..
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