Салихова: Отдать «Спартак» болельщикам? Покупайте

На днях «Спартак» потерпел очередное поражение в российской Премьер-лиге, уступив в домашних стенах «Сочи». Московский клуб выдает худший старт сезона в истории.

Лето складывается для «красно-белых» не лучшим образом – команда погрязла в постоянных скандалах. На данный момент с давлением вынужден справляться владелец «Спартака» Леонид Федун, против которого категорически настроены фанаты.

В интервью Sport24 ситуацию прокомментировала и супруга президента Зарема Салихова. Она ответила, возможен ли вариант с продажей клуба. «Когда Федун отдаст «Спартак» болельщикам? Покупайте. Никто из миллиардеров даже не соглашается», - сообщила Зарема.

Напомним, что годами ранее сам Федун говорил о возможности системе, согласно которой фанаты будут руководить московской командой.