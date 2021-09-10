Данни попросил дать Витории больше времени

Бывший футболист сборной Португалии и «Зенита» Данни оценил работу Руя Витории в «Спартаке».

«Результата нет, но Витория - хороший тренер. В Португалии, в «Бенфике», он работал очень хорошо. Я думаю, ему ещё нужно чуть-чуть время. Уволят ли его, если «Спартак» проиграет несколько игр ещё? Не знаю, я не президент клуба. Он хороший тренер, я бы хотел, чтобы он успешно работал», - передает слова Данни корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.

По состоянию на шесть сыгранных туров «красно-белые» идут в середине таблицы РПЛ с 7 очками в активе. Ранее команда Руя Витории не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив «Бенфике».