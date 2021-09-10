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Премьер-лига

Умяров: «С Испанией не совсем удовлетворительный результат, но у Мальты мы выиграли, это самое главное»

10 Сентября 2021 • 23:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
Через 19 ч. 11 мин.

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров на клубном канале в YouTube поговорил о результатах молодежной сборной и предстоящем матче с «Химками».

- С каким настроением вернулся из молодежной сборной? С одной стороны, поражение от Испании неприятное, а потом разгром Мальты.

- Настроение хорошее, один матч мы выиграли, конечно. С Испанией, да, не совсем удовлетворительный результат, но у Мальты мы выиграли, это самое главное.

- Ты уже не первый раз капитан молодежки. Привык к этому статусу?

- Привык - не привык - не знаю, это такой сложный вопрос. В принципе, хорошо себя ощущаю в этом статусе.

- Впереди матч с «Химками», до этого у «Спартака» был неудачный период. С какими эмоциями подходишь к игре?

- Сейчас будем стараться исправлять ситуацию, приложим все усилия. Будем играть.

- В последний день трансферного окна ушел Алекс Крал, конкурент, партнер по центру поля…

- Это круто - переходить в АПЛ, конечно, шанс такой нельзя упускать.

Напомним, что молодежка уступила Испании (1:4) и обыграла Мальту (6:0),

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Молодёжная сборная России Наиль Умяров
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