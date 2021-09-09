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Премьер-лига

​Федун посетил тренировку «Спартака»

09 Сентября 2021 • 14:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
11.09 19:00

«Спартак» готовится к первому сентябрьскому матчу Премьер-лиги против «Химок». В четверг тренировочное занятие команды посетил владелец клуба Леонид Федун. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт». Вместе с Федуном находился Евгений Мележиков, занимающий в клубе должность генерального директора.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководители «Спартака» поддержали главного тренера команды Руя Виторию и обсудили с ним пути выхода из кризиса. На текущий момент «красно-белые» занимают лишь десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Матч между «Спартаком» и «Химками» пройдёт в субботу, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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