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Премьер-лига

Владимир Кузьмичёв приступил к работе в «Спартаке»

09 Сентября 2021 • 12:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
11.09 19:00

Известный российский менеджер Владимир Кузьмичёв приступил к работе в «Спартаке». Об этом сообщил пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов, пишет телеграм-канал «ЭкСпорт».

Отмечается, что Кузьмичёв будет курировать систему подготовки молодых футболистов, в частности «Спартак 2», молодежную команду и академию. В России он известен по многолетней работе в «Локомотиве».

Напомним, что после шести туров РПЛ «Спартак» расположился на десятом месте, имея в своём активе всего семь очков. В прошлом туре команда Витории дома уступила «Сочи» со счётом 1:2. Следующий матч «красно-белым» предстоит сыграть дома с «Химками». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв
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