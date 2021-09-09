Известный российский менеджер Владимир Кузьмичёв приступил к работе в «Спартаке». Об этом сообщил пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов, пишет телеграм-канал «ЭкСпорт».

Отмечается, что Кузьмичёв будет курировать систему подготовки молодых футболистов, в частности «Спартак 2», молодежную команду и академию. В России он известен по многолетней работе в «Локомотиве».

Напомним, что после шести туров РПЛ «Спартак» расположился на десятом месте, имея в своём активе всего семь очков. В прошлом туре команда Витории дома уступила «Сочи» со счётом 1:2. Следующий матч «красно-белым» предстоит сыграть дома с «Химками».