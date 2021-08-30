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Премьер-лига

Червиченко: «Витория - это профессиональный и спокойный тренер»

30 Августа 2021 • 18:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
11.09 18:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера «красно-белых» Руя Витории. Ранее сообщалось, что португалец может покинуть пост во время перерыва на матчи сборных, если в клубе найдут ему замену.

Червиченко заявил, что Витория является профессиональным тренером, который пытался вывести команду на пик формы перед играми Лиги чемпионов с «Бенфикой», однако «Спартак» уступает португальской команде в классе. По его словам, наставник «красно-белых» пока «не косячил», чтобы его увольнять, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после шести туров РПЛ «Спартак» находится на десятом месте, имея в своём активе семь очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Руй Витория
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