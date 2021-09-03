Фомин: «Не могу переживать за «Спартак», миллионеры получают такие деньги и проигрывают»

Защитник Денис Фомин, представляющий сейчас «СКА-Хабаровск», рассказал о своем отношении к московскому «Спартаку».

В интервью пресс-службе его нынешнего клуба игрок ответил на ряд вопросов, а также вспомнил о периоде, когда мог оказаться в «Спартаке». Он заявил, что мог перебраться в столичную команду, только за него в свое время слишком много запросили в Иваново. Также Фомин поделился, что уже не является болельщиком «красно-белых»: «У меня вся семья более за «Спартак», я тоже «топил». Но сейчас уже не могу. Миллионеры получают такие деньги и проигрывают постоянно».

В добавок к этому, футболист отметил, что его любимым игроком в детстве был Ринат Дасаев.