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Премьер-лига

Фомин: «Не могу переживать за «Спартак», миллионеры получают такие деньги и проигрывают»

03 Сентября 2021 • 10:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
11.09 19:00

Защитник Денис Фомин, представляющий сейчас «СКА-Хабаровск», рассказал о своем отношении к московскому «Спартаку».

В интервью пресс-службе его нынешнего клуба игрок ответил на ряд вопросов, а также вспомнил о периоде, когда мог оказаться в «Спартаке». Он заявил, что мог перебраться в столичную команду, только за него в свое время слишком много запросили в Иваново. Также Фомин поделился, что уже не является болельщиком «красно-белых»: «У меня вся семья более за «Спартак», я тоже «топил». Но сейчас уже не могу. Миллионеры получают такие деньги и проигрывают постоянно».

В добавок к этому, футболист отметил, что его любимым игроком в детстве был Ринат Дасаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Фомин СКА-Хабаровск
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