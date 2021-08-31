Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Спартак», передаёт Sport24. По данным источника, московский клуб провёл предварительные переговоры с российским наставником.

Отмечается, что тренер запросил зарплату два миллиона евро в год на весь тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Спартака» Руй Витория может покинуть свой пост во время перерыва на матчи сборных, если руководство клуба найдёт ему замену. В списке кандидатов на эту должность также фигурировал экс-тренер «Ромы» Паулу Фонсека.

Напомним, что после шести туров «Спартак» расположился на десятом месте, имея в своём активе семь очков. В последнем туре команда Витории дома уступила «Сочи» со счётом 1:2.