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Премьер-лига

Черчесов может возглавить «Спартак» слухи

31 Августа 2021 • 14:41 Комментировать (6)
Спартак Москва
...
Химки
11.09 18:00

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Спартак», передаёт Sport24. По данным источника, московский клуб провёл предварительные переговоры с российским наставником.

Отмечается, что тренер запросил зарплату два миллиона евро в год на весь тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Спартака» Руй Витория может покинуть свой пост во время перерыва на матчи сборных, если руководство клуба найдёт ему замену. В списке кандидатов на эту должность также фигурировал экс-тренер «Ромы» Паулу Фонсека.

Напомним, что после шести туров «Спартак» расположился на десятом месте, имея в своём активе семь очков. В последнем туре команда Витории дома уступила «Сочи» со счётом 1:2.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
31 Августа 2021 в 15:55
Не надо нам этой радости. Пусть ищет своего любимого столба в другом месте!
JUMPER
31 Августа 2021 в 15:16
прикольна...))) если это сбудется...стасики забегают по поляне аки ужаленные...)))
Shvaine
31 Августа 2021 в 15:13
Коммунист в тренде))
Starpom
31 Августа 2021 в 15:00
Клоунада - это мягко сказано!
Дарт Уилфред
31 Августа 2021 в 14:55
2 миллиона евро в год и дзюбу
K.karitch
31 Августа 2021 в 14:47
Зарема будет в восторге! Клоунада продолжается!
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