​Фанаты «Спартака» поддержали Виторию

В субботу «Спартак», наконец, порадовал армию своих болельщиков. В родных стенах команда Руя Витории обыграла «Химки» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги со счётом 3:1.

После игры болельщики «красно-белых» скандировали с трибун кричалку в поддержку главного тренера команды Руя Витории.

Ранее руководители «Спартака» выразили Витории поддержку на фоне не лучшего старта команды в сезоне. После шести туров «красно-белые» занимали только десятое место в турнирной таблице. Победа над «Химками» позволила «Спартаку» подняться в топ-6, правда, в воскресенье и понедельник седьмой тур чемпионата России продолжится.