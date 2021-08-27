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Премьер-лига

«Спартак» ничего не предлагал Тедеско эксклюзив

27 Августа 2021 • 20:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
11.09 18:00

Источник из окружения бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско рассказал корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву, что «красно-белые» не предлагали своему бывшему главному тренеру вернуться. Никаких, даже предварительных, обсуждений о возможности снова поработать в Москве не было. Сам Тедеско сейчас отдыхает, но уже готов рассматривать предложения от других клубов, прежде всего из Бундеслиги.

Напомним, что Доменико Тедеско присоединился к «Спартаку» в октябре 2019 года и провел в клубе почти два года, завоевав с «красно-белыми» серебряные медали и выведя команду в Лигу чемпионов.

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Спартак Москва Доменико Тедеско
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