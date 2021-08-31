Гендиректор «Спартака»: «Мы полностью поддерживаем Виторию»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выразил поддержку главному тренеру «красно-белых» Рую Витории. Также он опроверг новости о том, что московский клуб ведет переговоры с экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

Мележиков отметил, что Витория получает от руководства клуба полную поддержку, и задавать вопросы о его отставке некорректно. Гендиректор также добавил, что московский клуб не ведет переговоры со Станиславом Черчесовым и Паулу Фонсекой о возможном назначении на пост главного тренера, пишет Sport24.

Напомним, что после шести стартовых туров РПЛ «Спартак» находится на десятом месте, имея в своём активе семь очков.