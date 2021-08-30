Мелкадзе ещё около месяца не сможет сыграть за «Спартак» из-за травмы

Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе, который старт текущего сезона пропустил из-за мышечной травмы, вынужден будет еще около месяца провести в лазарете.

Пресс-служба столичной команды сообщила, что игрока стоит ожидать в основной группе не раньше октября. Причина – стрессовое повреждение, на реабилитацию которого уйдет минимум 30 дней.

Отметим, что Мелкадзе лишь однажды появлялся на поле в новом розыгрыше РПЛ, случилось это в матче первого тура против «Рубина». Прошлый сезон нападающий провел в «Ахмате» на правах аренды, где ему удалось записать на свой актив три гола в 24 поединках.