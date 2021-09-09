Деменко: «Мирзов выбрал лучший вариант, в «Химках» он может вновь раскрыться»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Резиуана Мирзова из стана «красно-белых» в «Химки» на правах аренды.

«Я думаю, что Мирзов бы пригодился «Спартаку» в данной ситуации. Но, наверное, у Резиуана был разговор с тренером. Витория, видимо, сказал: «Я не вижу тебя игроком основного состава, только на замену», а Мирзову это не понравилось, поэтому он вышел на вариант перейти в «Химки». Сидеть в московском «Спартаке» - это, конечно, замечательно, но мы понимаем, что в аренде контракт он будет получать тот же, но ещё и с игровой практикой. В «Химках» он уже был, знает многих ребят, там будет, однозначно, играть в основе. Черевченко тоже его хорошо знает, наверняка, с ним тоже была беседа.

Я думаю, конечно, Мирзов расстроился, поскольку он вернулся и хотел доказать своё место в составе «Спартака». Но Руй Витория пока ему не доверяет. Финансовые условия он сохраняет, но будет постоянно играть в «Химках» до конца сезона - наверное, это лучший вариант. «Химки» он точно усилит. Он - интересный игрок. Но любому игроку нужно доверие. Не играя на регулярной основе, футболист теряет практику, и это очень тяжело даже для хороших игроков. Можем взять того же Промеса, который ушёл из «Спартака» и чуть-чуть потерял практику. Нужно, чтобы игроку доверял тренер. Я знаю много игроков, которым из-за недоверия потом было очень тяжело психологически. От тренера много зависит. Мирзов выбрал лучший вариант, он может вновь раскрыться и получить различные варианты продолжения карьеры», - сказал Деменко.