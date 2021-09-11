Рианчо: «Спартаку» по силам справиться с «Химками»

Бывший наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своих ожиданиях от предстоящей дуэли «красно-белых» с подмосковными «Химками» в 7-м туре РПЛ.

По мнению испанского специалиста, сегодняшний матч не должен стать для «народной команды» большим испытанием. Но в то же время он допустил, что после международной паузы команда может не показать своей оптимальной игры: «Играть в первом матче после перерыва на сборные и закрытия трансферного окна не так просто».

Тем не менее, Рианчо в общении со «Спорт-Экспресс» дал понять, что он ждёт от бывшего клуба удачного выступления: «Спартаку» по силам справиться с «Химками».