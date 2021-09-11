«Спартак» уверенно обыграл «Химки», впервые в сезоне забив больше одного мяча

В матче седьмого тура чемпионата России «Спартак» сыграл против подмосковных «Химок».

Последний трансфер под закрытие «окна» в РПЛ сделали как раз команды, закрывавшие субботнюю программу седьмого тура. «Спартак» вновь отправил Резиуана Мирзова в «Химки», а уже в эти выходные принимал все «Химки» целиком на «Открытие Арене». Матч этот для Руя Витории был крайне важен. Ещё в перерыв на матч сборных португальские инсайдеры гремели, что «Спартак» может уволить тренера в сентябре. Но затем эти слухи утихли.

В матче против «Химок» Руй Витория наконец мог рассчитывать на Куинси Промеса и Виктора Мозеса, восстановившихся от травмы, - оба сразу же оказались в стартовом составе, а вот Резиуан Мирзов как раз-таки матч пропустил. «Спартак» вышел с парой таранных нападающих Соболев – Понсе, чем слегка удивил, в основу вернулся Наиль Умяров, закрывший позицию Крала, а вот Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон остались на скамейке запасных.

Начало матча могло стать очень весёлым. Георгий Джикия неудачно мяч принял, завозился и врезал по ноге Адеми, выскочившему из-за спины. Желтая карточка Георгию, да ещё и небольшая травма. Кемаль намекал, что это удаление, апеллируя к арбитру, но в итоге только штрафной удар, который загубил Глушаков. «Спартак» долго приходил в себя, но наконец ответил опасным штрафным. Джикия с правого края скинул на Жиго, Самуэль пробил в касание, но на линии вратарской сблокировал удар Соболев, сыгравший за «Химки».

Вязкое течение игры разбавила геометрическая атака «Спартака». Соболев подождал забегание Рассказова и пяткой отдал тому на ход, Николай прострелил, а набежавший Айртон в касание пробил точно. После гола игра снова зачерствела. Больше было пауз и столкновений, нежели футбола. Больше минуты пролежал на газоне Наиль Умяров, получивший по ногам у своей штрафной площади. Однажды невероятным образом ошибся Лантратов, с трёх метров отдавший пас на Промеса, но мяч от голландца отскочил точно в руки голкиперу.

«Химки» же забили гол, который на повторах выглядел абсолютно чистым – и Кухарчук, отдавший голевую, и Адеми, завершивший момент, в офсайде не находились, но в первой фазе атаки положение «вне игры» всё-таки случилось. А вот на старте второй половины встречи «Спартак» оформил второй гол, что ещё не случалось с «красно-белыми» в этом сезоне. Это Понсе выдал отличную передачу на ход Промесу, Куинси промчался по правому полуфлангу и пробил точно под перекладину – 2:0.

На кураже «Спартак» летел добивать «Химки», но Куинси Промес всё никак не мог принять правильное решение в контратаке, отдавая передачи в борьбу. Наконец и гости ответили быстрой атакой, в ходе которой Денис Глушаков выскочил на Максименко, пробил метров с шести, но попал точно в голкипера, распластавшегося перед соперником. В ответ «Спартак» оформил разгром: Виктор Мозес выдал стайерский забег, пробив в последний момент, пока не успели его накрыть защитники. Лантратов отбил мяч на Понсе, а Эсекьель прицелился и мощным ударом прошил Илью.

Но без пропущенного гола хозяева не ушли. Кофрие срубил Соколова, заработав первую жёлтую карточку в РПЛ, а Денис Глушаков мощнейшим ударом со штрафного прошил руки Максименко - 3:1. Впервые в сезон «Спартак» забил больше одного мяча за матч – и сразу три. «Химки» обыграны, можно готовиться к «Легии» в Лиге Европы.