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Премьер-лига

«Спартак» уверенно обыграл «Химки», впервые в сезоне забив больше одного мяча

11 Сентября 2021 • 20:54 Комментировать (8)
Спартак Москва
3:1
Химки
окончен

В матче седьмого тура чемпионата России «Спартак» сыграл против подмосковных «Химок».

Протокол игры  
Спартак Москва 3:1 Химки
(1:0) Айртон Лукас 25'    
(2:0) Промес Куинси 48'    
(3:0) Понсе Эсекель 69'    
    89' Глушаков Денис (3:1)
Максименко Александр Рассказов Николай Жиго Самуэль   82' Джикия Георгий   8'   76' (Кауфриз Максимилиано (   76'   88') Мозес Виктор Умяров Наиль   62'   76' (Хендрикс Йоррит (   76') Зобнин Роман Айртон Лукас   84' (Ломовицкий Александр (   84') Соболев Александр Сергеевич   42'   70' (Ларссон Джордан (   70') Промес Куинси   75' (Бакаев Зелимхан (   75') Понсе Эсекель
Запасные: Ребров Артём Селихов Александр Кутепов Илья Гапонов Илья Ещенко Андрей Литвинов Руслан Игнатов Михаил
Лантратов Илья Филин Александр Данилкин Егор Идову Брайн Боженов Кирилл   60' (Стойинович Душан (   60') Трошечкин Александр   44'   60' (Соколов Артём (   60'   63') Дагерстол Филип Глушаков Денис Набиуллин Эльмир   72' (Давидян Давид (   72') Адеми Кемаль Кухарчук Илья   72' (Долгов Александр (   72')
Запасные: Генералов Егор Садыгов Илья Besard Sabovic Сычёв Виталий Карпов Максим
11 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Последний трансфер под закрытие «окна» в РПЛ сделали как раз команды, закрывавшие субботнюю программу седьмого тура. «Спартак» вновь отправил Резиуана Мирзова в «Химки», а уже в эти выходные принимал все «Химки» целиком на «Открытие Арене».  Матч этот для Руя Витории был крайне важен. Ещё в перерыв на матч сборных португальские инсайдеры гремели, что «Спартак» может уволить тренера в сентябре. Но затем эти слухи утихли.

В матче против «Химок» Руй Витория наконец мог рассчитывать на Куинси Промеса и Виктора Мозеса, восстановившихся от травмы, - оба сразу же оказались в стартовом составе, а вот Резиуан Мирзов как раз-таки матч пропустил. «Спартак» вышел с парой таранных нападающих Соболев – Понсе, чем слегка удивил, в основу вернулся Наиль Умяров, закрывший позицию Крала, а вот Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон остались на скамейке запасных.

Начало матча могло стать очень весёлым. Георгий Джикия неудачно мяч принял, завозился и врезал по ноге Адеми, выскочившему из-за спины. Желтая карточка Георгию, да ещё и небольшая травма. Кемаль намекал, что это удаление, апеллируя к арбитру, но в итоге только штрафной удар, который загубил Глушаков. «Спартак» долго приходил в себя, но наконец ответил опасным штрафным. Джикия с правого края скинул на Жиго, Самуэль пробил в касание, но на линии вратарской сблокировал удар Соболев, сыгравший за «Химки».

 

Вязкое течение игры разбавила геометрическая атака «Спартака». Соболев подождал забегание Рассказова и пяткой отдал тому на ход, Николай прострелил, а набежавший Айртон в касание пробил точно. После гола игра снова зачерствела. Больше было пауз и столкновений, нежели футбола. Больше минуты пролежал на газоне Наиль Умяров, получивший по ногам у своей штрафной площади. Однажды невероятным образом ошибся Лантратов, с трёх метров отдавший пас на Промеса, но мяч от голландца отскочил точно в руки голкиперу.

«Химки» же забили гол, который на повторах выглядел абсолютно чистым – и Кухарчук, отдавший голевую, и Адеми, завершивший момент, в офсайде не находились, но в первой фазе атаки положение «вне игры» всё-таки случилось. А вот на старте второй половины встречи «Спартак» оформил второй гол, что ещё не случалось с «красно-белыми» в этом сезоне. Это Понсе выдал отличную передачу на ход Промесу, Куинси промчался по правому полуфлангу и пробил точно под перекладину – 2:0.

 

На кураже «Спартак» летел добивать «Химки», но Куинси Промес всё никак не мог принять правильное решение в контратаке, отдавая передачи в борьбу. Наконец и гости ответили быстрой атакой, в ходе которой Денис Глушаков выскочил на Максименко, пробил метров с шести, но попал точно в голкипера, распластавшегося перед соперником. В ответ «Спартак» оформил разгром: Виктор Мозес выдал стайерский забег, пробив в последний момент, пока не успели его накрыть защитники. Лантратов отбил мяч на Понсе, а Эсекьель прицелился и мощным ударом прошил Илью.

Но без пропущенного гола хозяева не ушли. Кофрие срубил Соколова, заработав первую жёлтую карточку в РПЛ, а Денис Глушаков мощнейшим ударом со штрафного прошил руки Максименко - 3:1. Впервые в сезон «Спартак» забил больше одного мяча за матч – и сразу три. «Химки» обыграны, можно готовиться к «Легии» в Лиге Европы.

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Спартак Москва Химки
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
11 Сентября 2021 в 21:24
До идеального Спартака Кареры не говоря уже Романцева как до Луны но сегодня я увидел призрак тренерской мысли и думающий игры футболистов
Redwhite1959
11 Сентября 2021 в 21:12
"Химки" с такой "игрой" будут в этом сезоне бороться за выживание(( О чём говорить, если лучший игрок команды - ветеран Глушаков! Выход Промеса и Мозеса ЯВНО добавил мысли в атаке - спартачам нужно молиться, чтобы эти двое снова ни получили травмы. Про паспортистов можно лишь сказать, что НЕ они являются лидерами команды. Для Джикии - похоже - "прозвенел первый звонок" - его заменил новичок Кауфриз. Тренеру видно надоели регулярные в каждой встрече "косяки" грузина. Ну и - конечно - отличился со знаком "минус" вратарь сборной Максименко, который всем юным вратарям продемонстрировал как не надо устанавливать "стенку" в конце игры((
Bathet30
11 Сентября 2021 в 21:05
Я матч не видел. Руй сделал выводы как развиваться после матчей сборных? Что из себя представляет Кауфриз?
779
11 Сентября 2021 в 21:11
Привет, Bathet30!
Не знаю что на счёт выводов у Руя. По-моему просто появились два высококлассных игрока в атаке.
Кауфриз (если так) несколько волновался, но сделал два очень качественных отбора. Причём один в штрафной был очень рисковый. Сыграл минут 10, не понятно пока.
Bathet30
11 Сентября 2021 в 21:34
Привет 779!
Ответ дадут Еврокубки. Чемпион не показатель. Посмотрим, что даст матч с Легией.
779
11 Сентября 2021 в 22:08
Если Федун решит играть в ЛЕ, то будут стараться. А скажет положить на этот турнир, то сольют и не увидим мы ничего.
779
11 Сентября 2021 в 21:01
Наконец то Спартак провёл матч, в котором у него получалось больше, чем не получалось. Впервые после предсезонки.
Конечно, появление Промеса и особенно Мозеса сразу направило игру в уверенное преимущество. Умяров отрабатывал по полной и успешно. Рассказов хорошо. Зобнин трудился. Вот, по-моему, и причина уверенной победы - хорошая игра средней линии и обороны.
Несколько более блёклой выглядела игра линии атаки. Соболев в подыгрыше ушёл в тень, Понсе до перерыва не проявлялся.
У Квинси фирменный гол и старание.
Кофри видно было, что очень хотел показать высокий класс. Почти удалось.
Спартак с хорошей победой!
K.karitch
11 Сентября 2021 в 20:58
Спартак - чемпион Нигерии!
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