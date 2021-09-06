​«Химки» ждут ответа «Спартака» на предложение по Мирзову

«Химки» сделали официальное предложение по трансферу Резиуана Мирзова и теперь ждут ответа от «Спартака». Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал Роман Терюшков, который занимает должность министра спорта Московской области.

Напомним, что Резиуан Мирзов выступал за «Химки» в сезоне 2020/2021 на правах аренды. В 19 матчах за клуб Мирзов записал на свой счёт 6 голов и 2 результативных паса.

В шести матчах за «Спартак» в наступившем сезоне Мирзов результативными действиями не отмечался.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Резиуана Мирзова в 2,8 миллиона евро. Воспитанник нальчикского «Спартака» выступает на позиции атакующего полузащитника.