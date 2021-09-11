Бубнов предсказал, как завершится матч «Спартак» - «Химки»

В рамках седьмого тура российской Премьер-лиги состоится матч между столичным «Спартаком» и подмосковными «Химками». Своими ожиданиями от поединка поделился экс-игрок «красно-белых» Александр Бубнов.

«Прогноз: 1:0. «Спартаку» нужно исправлять ситуацию. Должен помочь Промес. У Витории было время внести коррективы. Рискну поставить на «красно-белых», - цитирует эксперта Sportbox.

«Спартак» примет «Химки» на «Открытие Банк Арене» сегодня, 11 сентября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.

По итогам шести туров «красно-белые» занимают десятое место в таблице РПЛ, а «Химки» идут 12-ми.