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Премьер-лига

Бубнов предсказал, как завершится матч «Спартак» - «Химки»

11 Сентября 2021 • 14:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
Через 1 ч. 52 мин.

В рамках седьмого тура российской Премьер-лиги состоится матч между столичным «Спартаком» и подмосковными «Химками». Своими ожиданиями от поединка поделился экс-игрок «красно-белых» Александр Бубнов.

«Прогноз: 1:0. «Спартаку» нужно исправлять ситуацию. Должен помочь Промес. У Витории было время внести коррективы. Рискну поставить на «красно-белых», - цитирует эксперта Sportbox.

«Спартак» примет «Химки» на «Открытие Банк Арене» сегодня, 11 сентября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.

По итогам шести туров «красно-белые» занимают десятое место в таблице РПЛ, а «Химки» идут 12-ми.

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Идет 29 минута Зенит 1:0 Ахмат
11.09  19:00 Спартак Москва ... Химки 1.61 4 5.8
12.09  14:00 Арсенал Тула ... ЦСКА Москва 4.6 3.65 1.82
12.09  16:30 Сочи ... Уфа 1.67 3.9 5.4
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