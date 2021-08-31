Агент Жиго подтвердил, что защитник мог стать игроком «Торино»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго мог продолжить карьеру в итальянском «Торино», однако руководства московского клуба решило сохранить игрока. Об этом сообщил агент футболиста Мохамед Беншенафи.

Ранее генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков заявил, что итальянский клуб делал предложение по Жиго, но в «Спартаке» его отклонили.

Агент подтвердил данную информацию, и добавил, что Жиго, скорее всего, не покинет клуб в это трансферное окно. Также он не исключил перехода защитника в чемпионат Франции зимой, пишет Sport24.

Напомним, что контракт Жиго со «Спартаком» истекает в следующем году. В нынешнем сезоне на его счету восемь матчей во всех турнирах.