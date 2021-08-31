В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Черчесовым

В московском «Спартаке» опровергли информацию о переговорах со Станиславом Черчесовым по поводу возможного назначения на пост главного тренера клуба. Об этом сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

Он заявил, что «Спартак» не вел переговоров с Черчесосовым, добавив, что это «фейк ньюс», пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «красно-белых» Руй Витория может покинуть свой пост во время перерыва на матчи сборных. Среди возможных кандидатов на эту должность упоминались Станислав Черчесов и экс-тренер «Ромы» Паулу Фонсека.

Напомним, что после шести туров РПЛ «Спартак» расположился на десятом месте, имея в своём активе семь очков. В следующем туре команда Витории дома сыграет с «Химками».