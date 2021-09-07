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Кофрие – о переходе в «Спартак»: «Это шанс всей моей жизни»

07 Сентября 2021 • 14:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
11.09 19:00

Бельгийский футболист Максимилиано Кофрие высказался на тему своего трансфера в стан московского «Спартака».

24-летний защитник уверяет, что он бы сильно сожалел, если бы не зацепился за возможность выступать в составе «красно-белых». «Такая возможность не предоставляется два раза. Переход в «Спартак» - это шанс всей моей жизни», - приводит слова бельгийца La Province.

Кофрие добавил, что финансы не были для него основным приоритетом. Игрок утверждает, что пребывает в предвкушении встреч с «Легией», «Наполи» и «Лестером» в Лиге Европы.

Приобретение бельгийского оборонца у «Сент-Трюйдена» обошлось «народной команде» в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максимилиано Кофрие
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